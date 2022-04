Gasthaus Napoleon: Cafetier Querfeld wird jetzt Wirt

Nein, Napoleon hat dort nie gegessen.

Auch wenn das oft behauptet wird – und bisher auch eine Tafel bei der Schank diese Geschichte fälschlicherweise weitergetragen hat.

Den Namen „Napoleon“ wird der riesige Bierfreihof am Kagraner Platz, dessen Betreiber im Sommer 2019 in die Insolvenz schlitterte, aber auch in Zukunft tragen: die Cafetiers-Familie Querfeld hat das Napoleon langfristig als Pächter (der Ottakringer Brauerei) übernommen und eröffnet es am 25. April neu.

Kennengelernt haben die Querfelds das zum Teil denkmalgeschützte Gebäude schon im ersten Corona-Sommer 2020. Aus der Not heraus: Weil in den Innenstadt-Cafés die Gäste fehlten, veranstalteten sie in dem riesigen Gastgarten mit den großen, alten Nussbäumen ein Bier- und Streetfood-Pop-up.

Das funktionierte so gut, dass die Cafetiers dortbleiben und jetzt auch Wirtsleute werden wollen.