Eine Dynastie und ihr wortgewaltiger Sprecher

Umtriebig ist er, der Kaffeehaus-Betreiber Berndt Querfeld. Zielstrebig und ein bisschen ein Querulant. Und ein beinharter Kalkulierer: Jedes Projekt, das er aufzieht, rechnet er genau durch – mit der „Querfeld-Methode“. Kosten, die entstehen, lege er auf die Anzahl an Tassen Kaffee um, die er dafür verkaufen müsse, erzählt Querfeld immer.

Als seine Rechnung in der Krise nicht aufging, legte er sich mit seinem Vermieter und mit der Politik an. Querfeld – eigentlich ÖVP-nahe – kritisierte medienwirksam das Finanzministerium, das im Gegenzug die Hilfszahlungen an ihn offenlegte. Die Empörung war groß.