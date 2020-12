Fünfstelliger Betrag: Falsche Polizisten zockten Pensionistin ab

Falsche Polizisten haben eine 78-jährige Frau in Wien-Döbling am Mittwochnachmittag um Bargeld erleichtert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak rief ein Täter an und stellte sich als Beamter einer Polizeiinspektion vor. Er warnte die Pensionistin, dass es Hinweise gebe, ein Einbruch bei der Frau sei geplant.

Der Betrüger überredete die Frau, dass sie Bargeld von ihrem Sparkonto abheben und einem Zivilpolizisten übergeben sollte.