Kittsee: Immer neue Tricks der Betrüger

Von einem höchst ungewöhnlichen Betrugsversuch berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Schon vor zwei Wochen war eine Frau vor dem Einkaufszentrum in Kittsee von zwei unbekannten Personen angesprochen worden, die behaupteten, einen angeblich entlaufenen Hund gefunden zu haben. Aus Zeitmangel - eine der beiden Unbekannten gab an, sie sei im diplomatischen Dienst der EU tätig - sei es ihnen aber nicht möglich, sich um das Tier zu kümmern. Die Frau übernahm daraufhin die vorläufige Betreuung des Hundes.

Hund war gestohlen

Einige Tage darauf erfuhren Polizisten in Kittsee, dass der bei der Frau untergebrachte, angeblich entlaufene Hund, von seinen tatsächlichen slowakischen Besitzern zwischenzeitlich über eine Anzeige und über soziale Medien gesucht wurde. Sie hatten ihn bei einem Einkauf vor dem Geschäft angeleint, er war danach aber verschwunden.

Am vergangenen Donnerstag erschien nun eine der unbekannten Frauen, die den Hund als entlaufen ausgegeben hatte, zum Wohnhaus der Betreuerin des Tieres, überreichte ihr als Geschenk eine Flasche Sekt, bat sie dann jedoch weinend um Bargeld. Ihr Fahrzeug sei angeblich mit einem Gebrechen in Wien abgestellt, behauptete die Fremde.

Da die Frau zu Recht Betrugsabsichten vermutete, gab sie allerdings kein Geld heraus, sondern meldete sie den Vorfall der Polizei.