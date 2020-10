Polizei sucht Betrüger, die sich als Techniker ausgeben

Mit Phantombildern sucht die Polizei in Niederösterreich nach zwei Verdächtigen, die seit dem Sommer für mindestens zwölf Einschleichdiebstähle und kriminelle Handlungen verantwortlich sein sollen. In der Zeit kam es vermehrt zu Trickdiebstählen in Wohnungen und Wohnhäusern älterer Personen.

Die bisher unbekannten Täter, zwei bis drei Männer, geben sich als Mitarbeiter eines Telekomunternehmens oder als Fernsehtechniker aus und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie gaben vor, im Auftrag ihrer Firmen Vermessungsarbeiten oder Kontrolltätigkeiten an Telefon- oder Internet-Anschlüssen durchzuführen. "Die Hausbesitzer wurden von einem Verdächtigen abgelenkt, während der andere die Räumlichkeiten nach Schmuck und Bargeld durchsuchte und so Beute machte", erklärt ein Ermittler.