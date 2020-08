Porsche, Gold & Marmor: „Hellseherin“ zockte ab lebte im Prunk

Weißer Marmor

Nach dem, was die Kriminalisten in der mit feinem weißen Marmor ausgelegten Villa in Gerasdorf fanden, liegt die Vermutung nahe, dass die Geschäfte nicht schlecht gelaufen sind. In der immerhin 100 großen Garage parkte direkt neben dem Porsche 911 ein Mercedes 600 SL, beide neueren Baujahrs, ein Audi A8 sowie ein A6. Die Beamten bewiesen bei der Hausdurchsuchung den richten Riecher und wurden in einer abgehängten Zwischendecke fündig. Hinter edlem Stuck fanden die Ermittler haufenweise Socken mit wertvollem Inhalt. Darin waren Gold, Silber, Schmuck und auffallend viele Münzen aus der Schweiz trickreich versteckt. Fast jedes der Familienmitglieder hatte neben mehreren Tausend Euro in Bar auch mehrere Tausend Schweizer Franken eingesteckt.

Gerade der Geldfund aus der Schweiz hatte die Kriminalisten stutzig gemacht. Es besteht der Verdacht, dass das kleine Vermögen von Straftaten aus dem neutralen Nachbarland herrührt. Dort ist ein sechs Jahre zurückliegender Fall anhängig, der frappante Ähnlichkeiten mit dem nun bekannt gewordenen Modus Operandi aufweist. Die Polizei hat deshalb im Zuge eines Rechtshilfeersuchens die Schweizer Behörden eingebunden. Es soll festgestellt werden, ob es bei den sichergestellten Wertgegenständen und Münzen eine Übereinstimmung zu den früheren Taten gibt.