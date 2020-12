Kein Bankomat: Am Land droht das Bargeld auszugehen

Und er ist damit in bester Gesellschaft. Während im städtischen Bereich die Zahl der Automaten nicht zuletzt deshalb steigt, weil Banken die Selbstbedienungsstellen forcieren, kommt es im ländlichen Bereich zu einer Ausdünnung.

Die Österreichische Nationalbank hat in einer Studie untersucht, wie leicht oder schwer es für die Österreicher ist, an Bargeld zu kommen. Durch die Automatisierung in den Bankstellen bewegt sich die Zahl der Geldautomaten auf konstantem Niveau – über 9.100 Stück sind es aktuell laut Nationalbank.

Wie die Studie zeigt, liegt für einen Großteil der Bevölkerung der nächstgelegene Geldautomat im Schnitt 1,2 Kilometer entfernt und ist in maximal drei Minuten Fahrzeit erreichbar. In Großstädten beträgt die durchschnittliche Wegstrecke 0,5 Kilometer. In Gemeinden mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern sind es 1,3, in Kommunen unter 2.000 Einwohner muss man im Schnitt zwei Kilometer zurücklegen.