Zehn Bankomat-Coups kosten bereits Millionen

Der Leidtragende des enormen Sachschadens ist die Handelskette Spar. Durch eine Kooperation mit dem Aufsteller der Bankomaten stehen in rund 800 Spar-Filialen in Österreich Geldautomaten im Foyer. „Gemessen an den vielen Standorten ist diese Serie in Ostösterreich zum Glück noch überschaubar. Leider sind wir aber immer durch die gelegten Brände massiv betroffen“, sagt Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann.