Die Jagd auf das Bankomat-Phantom

Es war heuer bereits der neunte Coup der Bande und insgesamt der zehnte in Niederösterreich. Es scheint, als ob eine höchst professionelle und mit allen Wassern gewaschene Verbrecherbande den Fahndern immer wieder um eine Nasenspitze voraus ist. In der Nacht auf Donnerstag haben die unbekannten Täter erneut zugeschlagen, und zwar wieder im Foyer eines Spar-Supermarktes, diesmal in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden.

Beim jüngsten Coup wurde der Bankomat weder mit Sprengstoff noch mit einem Gasgemisch in die Luft gejagt. Die Gangster brachen den Stahlschrank mit Trennscheiben auf. Um anschließend ihre Spuren zu verwischen, legten sie am Tatort Feuer. Aber wer ist die Truppe, die mit enorm hoher krimineller Energie bereits einen Millionenschaden angerichtet hat?