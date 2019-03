Gefährliche Jagd auf die Bankomat-Gangster

Was Exekutive und Banken ärgert, machen sich andere wiederum zu Nutzen. So hat sich das Hightech-Unternehmen „Elektronische-chemische-mechanische Alarmsysteme“ (ECMAS) in Atzenbrugg in Niederösterreich auf die Entwicklung von Techniken spezialisiert, welche die Sprengung von Bankomaten verhindern soll.

Erschütterungen

Unter anderem verkauft die Firma ein System, das brennbares Flüssiggas schon beim Zündversuch neutralisiert. Wird der Bankomat mit Brachialgewalt oder Werkzeug geöffnet, dann setzen die Erschütterungen ein Färbesystem in Gang, das die im Inneren gelagerten Geldscheine mit Farbe überzieht und somit wertlos macht.

„Pro Jahr verkaufen wird zwischen 1200 und 1500 derartiger Systeme“, berichtet ECMAS-Geschäftsführer Gerald Wegl.

Strafen

Warum noch immer viele Banden nicht auf elektronischem Wege, also durch Hacker-Angriffe, sondern durch Gewalt an die Beute kommen wollen, kann Wegl einfach erklären.

„Die Täter wissen natürlich, dass sie mit ihren Coups nur eine Sachbeschädigung oder einen Einbruchsdiebstahl begehen, aber keinen Raubüberfall. Deshalb fallen mögliche Strafen auch viel geringer aus und machen die Angriffe auf Bankomaten weiterhin attraktiv.“

Verkauf

Seine Produkte verkauft Wegl übrigens über die Grenzen Österreichs hinaus. Denn auch in Italien und Deutschland „boomen“ nach wie vor die Bankomatsprengungen. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – auch in Niederösterreich.