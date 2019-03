Bankomat-Knacker schlugen schon wieder zu

Die Serie an Bankomateinbrüchen in Ostösterreich reißt nicht ab. In der Nacht auf Donnerstag ist es in einem Einkaufszentrum in Bruck an der Leitha zum nächsten Coup gekommen. Unbekannte Täter haben dabei versucht den Geldautomaten im Foyer eines großen Supermarktes im ecoplus-Industriepark zu knacken. "Anscheinend haben die Täter versucht den Geldautomaten aufzuschneiden. Dabei ist es auch zu einem Brand gekommen. An Beute sind die Täter nicht gekommen", schildert Heinz Holub von der nö. Landespolizeidirektion.