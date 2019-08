Neues Service: So wird der Dorfwirt zum Bankomaten

Der Wirt will zusperren, weil er keinen Nachfolger findet. Der Greißler hat aufgegeben, weil die Kundschaft auf dem Weg zum Arbeitsplatz und nicht daheim einkauft. Trafik und Bank samt Geldausgabeautomaten gibt es ohnehin schon lange nicht mehr. So brach liegt die Infrastruktur in vielen kleinen Gemeinden in Österreich. Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer, kann selbst ein Lied davon singen. Sein Hotel „Residenz Wachau“ in Aggsbach Dorf liegt mitten am hochfrequentierten Donauradweg. „Zwischen Melk und Rossatz auf knapp 30 Kilometern gibt es keinen einzigen Bankomaten“, sagt Pulker. Bargeld kann so zur Mangelware werden. Das soll sich ändern.

Bargeld-Versorgung

Der Gemeindebund hat mit Mastercard eine Kooperation abgeschlossen, die die Bargeldversorgung am Land ankurbeln soll. Im Supermarkt mit Bankomat- oder Debitkarte zahlen und gleichzeitig Bares abheben – das ist aktuell schon möglich. Die Rewe-Gruppe ( Billa, Merkur, Penny, Bipa), Lidl und seit Kurzem auch Unimarkt haben das schon eingeführt. Schön langsam kommen auch Gastronomen auf den Geschmack, erzählt Christian Schicker von Mastercard Austria. Gäste von Kolariks Luftburg im Wiener Prater können, wenn sie ihre Stelze mit Bankomatkarte zahlen, gleich auch Geld beheben. Diesem Beispiel sollen nun viele Dorfwirte folgen. So es sie noch gibt.