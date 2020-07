Frühstücken am Wasser: Neuer Gastro-Geheimtipp im Donaupark

von Adrian Zerlauth

Der idyllische Irissee im Donaupark gilt als Geheimtipp. Vor zehn Jahren wurde dort das Korea Kulturhaus eröffnet, das neben einem kulturellen Angebot auch Gastronomie beheimatete. Die kam aber nie recht in die Gänge. Nun soll das Grätzel kulinarisch neu belebt werden. Mit dem "Brunchhouse am Irissee" zieht internationale Küche in das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Donaustadt.

Umgestaltet wurde das Lokal vom Contemporary Art Künstler Lucc Armance. Nicht nur die Kulisse ist eindrucksvoll, sondern auch das Essen soll "ein Traum" sein, beschreibt einer der Inhaber ihr neues Lokal.