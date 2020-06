Florian Holzers Top 5: Essen am Wasser in Wien

1 ZUR ALTEN KAISERMÜHLE Das Spareribs-Refugium an der Alten Donau hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Wandlung gemacht: Es sieht immer noch so urig und sympathisch retro aus wie früher, nur isst man hier mittlerweile grandios. Fisch, Gegrilltes – und Ripperln!

Wien 22, Fischerstrand 21a, 01/263 35 29, Mo-So 11.30-23, www.kaisermuehle.at

2 DAS BOOTSHAUS Den Verlust des charmanten „Neu Brasilien“ mag man bedauern, was Familie Querfeld (Café Landtmann) da draus gemacht hat, kann sich aber wirklich sehen lassen: ein gestyltes Szene-Lokal mit traumhafter Terrasse am Wasser, Schwerpunkt der Küche: Fisch.

Wien 22, A. d. Unteren Alten Donau 61, 01/241 00 811, Mo-Fr 11.30-23, Sa, So, Fei 9-23, www.dasbootshaus.at

3 KLEE Zugegeben: Es gibt in Wien größere und eindrucksvollere Gewässer als den Hanslteich. Aber das elegante Restaurant Klee vermittelt hier fast ein bisschen den Eindruck eines tropischen Dschungel-Resorts. Gekocht wird wienerisch und international auf hohem Niveau.

Wien 17, Amundsenstr. 10, 01/480 51 50, Mo-So 11-24, www.klee.wien

4 MARINA WIEN So intensiv wie hier erlebt man die Donau sonst nur an Bord eines Schiffes, wirklich sehr eindrucksvoll (vor allem wenn man sich darum kümmert, einen Tisch möglichst weit vorne zu bekommen). Die Küche beschränkt sich auf internationale Küche, ist aber okay.

Wien 2, Handelskai 343, 0660/507 48 42, Di-Sa 11.30-23, So 11.30-16, www.marina-restaurant.at

5 TEL AVIV BEACH Man kann über das Treiben am Donaukanal sagen, was man will – das Tel-Aviv-inspirierte Lokal der Familie Molcho ist auch in seinem elften Jahr ein Bringer: perfektes Sonnenuntergang-Szenario, echtes Strand-Feeling und wirklich tolle Snacks mit Tel-Aviv-Appeal.

Wien 2, Am Donaukanal (Höhe Ob. Donaustr. 65), 01/361 15 88, Mo-So 16-24 (Schönwetter), www.neni.at

