Marktgeschichten, Folge 14: Klein, aber oho!

Zucchini sind wahre Alleskönner!“, ruft mir Erol zu, als ich die bunte Fülle des Juligemüses am Marktstand betrachte. „Und auch wenn sie das ganze Jahr über erhältlich sind, nur zu dieser Jahreszeit gibt es die festen, kleinen Exemplare, und wenn wir Glück haben, ist auch noch die wunderschöne gelbe Blüte dran! Die Schale muss glänzen und makellos sein, damit die Zucchini lange frisch bleiben.“

Die Zucchini ist die kleine Schwester des großen Kürbis und ihre Vorfahren kommen beide aus Amerika, dort wird das grüne Gemüse Sommerkürbis genannt. In der Neuzeit kamen die Kürbisse mit den Schiffen aus Amerika nach Europa und die Zucchini wird seit dem 17. Jahrhundert in Italien gezüchtet. Ihr Name bedeutet „kleiner Kürbis“ und ist eigentlich die Mehrzahl, aber wer will nur einen einzelnen Zucchino kaufen? Im Garten lässt sie mancher Hobbygärtner wachsen, bis sie Kürbisgröße erreicht, dann hat sie umso mehr Vitamine und Mineralstoffe.

„Für mich ist die Zucchini halt ein bisschen das Aschenputtel unter den Gemüsesorten“, erzähle ich dem Liebsten. „Dann muss sie wohl ein wenig rausgeputzt werden, damit sie ihre wahre Schönheit zeigt“, erwidert er. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, für die Geburtstagsparty unseres Freundes wird es nun eine Zucchiniquiche, aber mit Pepp! Rosinen werden in Currywasser eingelegt, die Zucchini werden ganz dünn geschält, mit Feta und einer Rosine gefüllt, aufgerollt und aufrecht in die Tarte gestellt. Als ich sie aus dem Ofen ziehe, bin ich selber beeindruckt und kann es mir nicht verkneifen, Daniel ein Foto zu schicken. Am nächsten Tag gibt es für das Abendessen mit den Kindern ein Antipasto mit Zucchini. Wie ich es auf einem Markt in Sizilien kennengelernt habe, grille ich das Gemüse, damit es an Farbe und Aroma gewinnt und gehackte Minze ist der Überraschungsfaktor. Das herrliche Sauerteigbrot vom Vortag wird zu krachenden Bröseln geröstet, als der Älteste mir über die Schulter schaut: „Dazu passt mein neues Geheimrezept; es ist der Renner bei jedem Essen mit Freunden: Feta mit ein wenig Wasser mit einer Gabel zerdrückt, ein paar Gewürze und Olivenöl drauf, fertig!“