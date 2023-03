Frühlingshafter Event-Reigen in Wien: Von einem Markt zum nächsten

Auch die Wiener Gärtner veranstalten heuer wieder ihre Blumen- und Pflanzenmärkte. An insgesamt 39 Standorten in ganz Wien verkaufen die Wiener Gärtner Blumen, Gemüsepflänzchen und Kräuter. Am 17. April geht es los, die Details dazu sollen in Kürze folgen. Mehr Infos gibt es bald hier.

Einen kleinen aber feinen Frühlingsmarkt gibt es heuer auch im Napoleon (22., Kagraner Platz 33, 26. März von 11.30 bis 16 Uhr). Neben regionalen Spezialitäten und „Landtmann’s Original Tortenmarkt“ erwarten die Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk und Geschenkideen für Ostern. Mehr Infos gibt es hier.