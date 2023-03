Josefstadt: Promis setzen sich für Rettung eines grünen Innenhofs ein

Denn der flächenmäßig kleinste Bezirk der Stadt hat den wenigsten Grünraum (zwei Prozent). Den meisten Anteil hat übrigens Hietzing (71 Prozent).

Umso mehr möchte man in Zeiten der Klimaerwärmung um jeden Baum kämpfen. So sieht das auch Musikerin Anja Plaschg: Ihre Tochter wohnte in einem der Häuser neben dem Garten. Und auch Josef Hader verbrachte hier viel Zeit, als er im Haus in der Josefstädter Straße seinen Film „Wilde Maus“ schnitt.

Den Garten haben die Hausbewohner vor mehr als 30 Jahren übrigens auf eigene Kosten angelegt. Er bietet, nebst Bäumen und Sträuchern, einige Bänke, thailändische Statuen und einen Basketballkorb. 2009 erhielt der Garten sogar eine Auszeichnung der Stadt als Grün-Oase.