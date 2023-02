Wem gehört die Stadt?

Immer mehr alte Häuser werden abgerissen. Langsam, aber sicher könnten Häuser der Jahrhundertwende aus dem Stadtbild in Wien verschwinden, denn der Profit ist oft größer als der Wunsch nach Erhalt. Die Stadt riskiert dadurch ihre Identität zu verlieren. Welche Mittel gibt es dagegen in anderen Städten? Warum funktioniert das manchmal besser, manchmal schlechter? Und wie werden etwa Orte in Österreich vor Veränderungen geschützt? Mit welchen Tricks arbeiten Immobilienhaie? Und wie soll das neue „Abriss-Pickerl“ funktionieren?

Darüber sprechen wir mit Wien-Schauen-Blog-Betreiber Georg Scherer und dem Leiter der Baupolizei Gerhard Cech.