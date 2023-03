Im Augarten wurden 111 kranke Bäume gefällt

Zweimal im Jahr sind eigene Baumkontrolleure der Bundesgärten unterwegs, die „visuelle“ Kontrollen durchführen. Weitere Kontrollen werden dann von der MA 22 (Baumschutzreferat) und der MA 42 (Wiener Stadtgärten) durchgeführt. Kommt es zu Fällungen, sei man wegen des Denkmalschutzes in den Gärten verpflichtet, neue Bäume an denselben Stellen nachzupflanzen.

Viele Bäume würden durch die voranschreitende Trockenheit zu einer Gefahr für Spaziergänger, sagt Koch. Herunterfallende Aste können schnell tödlich sein, meint er. Durch die Trockenheit werde sich auch in Zukunft viel ändern, so Koch: In Schönbrunn etwa habe man vergangenes Jahr erstmals den Wald gegossen. „Der Regen reicht nicht.“ Aus diesem Grund musste auch eine Linde im Burggarten gerodet werden. Im Augarten wiederum soll seit dem U-Bahn-Bau zudem der Grundwasserspiegel gesunken sein.

Vorerst ist Schluss mit Fällungen, weil die Bundesgärten nur bis zum 15. März Bäume roden. Grund dafür ist die Vogelbrut – es gilt, die möglichen Nester in den Bäumen zu schützen.