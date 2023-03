Mann mit Schmetterlingsohrring wollte Kinder in sein Auto locken

Im dritten Bezirk in Wien warnen derzeit mehrere Schulen sowie die Polizei vor einem mutmaßlich Pädophilen. In einem Schreiben an die Eltern der Ganztagsvolksschule Landstraßer Hauptstraße ist die Rede von einem Mann mit Schmetterlingsohrring, der sich in Schulnähe herumtreibt und dort versucht haben soll, Kinder in sein Auto zu locken.

Eltern wurden aufgerufen, mit ihren Kindern über die potenziell gefährliche Situation zu sprechen.