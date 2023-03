Terror-Alarm in Wien: Polizei hebt höchste Warnstufe auf

Hinweis auf Anschlag in Kirchen

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte am Mittwoch "unkonkrete Hinweise" auf einen möglichen bevorstehenden Anschlag auf Gotteshäuser erhalten. Offenbar sollten am Jahrestag des Beginns des Syrien-Kriegs abtrünnige Syrer, die nicht in den Dschihad gezogen waren, in Wien von einer Abordnung aus Syrien ermordet werden. Die Polizei nahm die Hinweise sehr ernst.

Noch am Donnerstag wurde die Drohung konkretisiert: die Aufmerksamkeit der Behörden richte sich „primär auf syrische Einrichtungen“.

Gemeinde unerschrocken

In der Favoritner Mor Ephrem Kirche zeigten sich Anwesende bei einem Lokalaugenschein des KURIER beim Abendgebet am Mittwoch unerschrocken. "Uns macht man mit sowas keine Angst. Man muss sich nur überlegen, woher die Menschen in unserer Gemeinde kommen. Ich selbst bin in Syrien geboren, war 16 Jahre Geistlicher im Libanon. Dort muss man sich bei solchen Drohungen Sorgen machen."

Nun wurde Entwarnung gegeben.