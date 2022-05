Umfrage: Die unbeliebten Plätze der Josefstadt

Die Anrainer, die den Bezirk in der Umfrage als weltoffen, lebendig und vielfältig beschreiben, werden auch involviert: Am Montag, den 20. Juni von 16 bis 19 Uhr wird mit Architekten und Bezirkschef am Platz diskutiert. Eine Woche später wird zu einer Ideenwerkstatt ins Bezirksamt geladen (Ideen an jmh@agendajosefstadt.at).