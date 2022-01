Ein "queeres" Volkskundemuseum in Wien

Komische Nachbarschaft

In seiner Ausstellung "But ...if there is something weird in your neighborhood" (deutsch: Aber, wenn etwas in deiner Nachbarschaft komisch ist) widmet sich dem Thema der urbanen Architektur. Unsere Umgebung sei vor allem von einer patriarchalen und heteronormativen Gesellschaft geprägt worden. Darauf und auf eine "queere" Lebensarchitektur möchte er in seiner Schau aufmerksam machen. Er mäht dafür etwa einen Kunstrasen und holt sich ein Stück Natur in die Wohnung, im Zentrum des Raums ruht außerdem ein schamanisches Krafttier, das Krokodil. Er hinterfragt eine westlichen (Bau-)Gesellschaft, unter dessen Fassade eine Diversität unterdrückt werde.