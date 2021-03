Wiener Volkskundemuseum: Barockes Palais in brenzliger Lage

Beitl ist der Direktor des Volkskundemuseums, das seit dem Jahr 1917 in dem Palais an der Ecke Laudongasse/Lange Gasse im 8. Bezirk beheimatet ist.

Seit Beitl inhaltlich für das Museum zuständig ist, hat es einen wahren Modernisierungsschub erfahren. Volkskunde – das klingt nach rostigen Löffeln und modrigem Gewand.

Dabei geht’s im Wiener Volkskundemuseum auch um aktuelle, gesellschaftliche Themen: um Protest, Feminismus, die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Those were the days“ hieß etwa eine Ausstellung im vergangenen Sommer. Zu sehen waren Band-Shirts und Festival-Pässe – aus der Zeit, in der Konzertbesuche noch erlaubt waren.