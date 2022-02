Auf Schatzsuche mit den Vintage-Schwestern

In Zeiten des Überflusses und der Wegwerfgesellschaft besinnt man sich auf Altbewährtes. Nicht umsonst boomen seit geraumer Zeit Möbel im Mid-Century-Stil – also aus dem mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts. Die Möbel haben klare Linien und Formen, Funktionalität stand bei dem Design der Nachkriegszeit im Mittelpunkt.

Auf der Suche nach Schätzen aus genau dieser Phase ist die 39-jährige Ines Zaunbauer-Jenkins jeden Sonntag gemeinsam mit ihrer älteren Schwester. Während die Vollzeit-Juristin noch in stockfinsterer Nacht bei einem Flohmarkt auf einem Parkplatz am Wienerberg eintrifft, ist Julia Zaunbauer, hauptberuflich Kunsthistorikerin, am Flohmarkt im Gewerbepark Stadlau unterwegs. „Mal sehen, wer heute bessere Sachen findet“, sagt Ines und geht schnellen Schrittes los.