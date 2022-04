Eine grüne Oase im grausten Bezirk: Die Josefstadt bekommt einen neuen Park

Dafür soll der Park nach der Fertigstellung auch der Schule zur Verfügung stehen – unter anderem als Freiluftklasse. „Wir gehen davon aus, dass vor allem Schüler den Park nutzen. Er ist aber nicht exklusiv reserviert“, heißt es aus der Bezirksvorstehung. Bei dem Park soll es sich nämlich um eine öffentliche Fläche handeln, die immer allen zugänglich sein soll. Zwar werde es ein Schild geben, das auf die Schule aufmerksam macht; im Prinzip gelte aber „first come, first serve“. Die Sitzgelegenheiten stünden also allen zu.