Neues Cobenzl-Lokal: Endspurt am Hausberg

Dennoch bleibt Schlacher vorsichtig: „Wie man weiß, kann auf einer Baustelle immer Unvorhergesehenes passieren. Somit ist es einfach noch zu früh, um ein genaues Datum nennen zu können.“

Mit Unvorhergesehenem kennt sich Schlacher bestens aus: Ursprünglich hätte der Unternehmer Martin Rohla dem Schloss-Restaurant neues Leben einhauchen sollen. Er sprang aber wegen Corona ab – und Schlacher relativ kurzfristig ein. Vor fast genau einem Jahr wurde schließlich der Grundstein für die „Weitsicht Cobenzl“ gelegt.

Mix aus neu und alt

Schlacher fungiert bei dem Projekt als Pächter. Finanziert wird es mit rund 20 Millionen Euro von einem externen Investor. Die Stadt übernimmt davon 2,5 Millionen Euro an Mehrkosten, die aufgrund der Corona-Krise entstanden. In 30 Jahren geht das Objekt in den Besitz der Stadt über.