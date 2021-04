Viele Männer und eine Zeitkapsel: Grundsteinlegung am Cobenzl

Zeitkapseln kennt man ja hauptsächlich aus US-amerikanischen Highschool-Filmen. Dort werden Zeitdokumente immer mit viel Tamtam von Cheerleadern und Footballern in einem Stahlrohr vergraben.

In Wien wurde jetzt auch so eine Zeitkapsel vergraben. Von sieben Männern auf einer Baustelle. Hand angelegt haben unter anderem Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky und Szene-Gastronom Bernd Schlacher, bekannt vom Motto am Fluss.

Anlass des Ganzen war die Grundsteinlegung beim Schloss Cobenzl, bei dem Schlacher der neue Pächter ist. In den nächsten Monaten wird unter seiner Federführung das heruntergekommene Ausflugsziel einer Runderneuerung unterzogen.