Da werde sich der Mayer aber anschauen, wenn so ein toller neuer Heuriger aufsperrt. Just neben dem Mayer. – So (oder so ähnlich) soll der Dialog zweier Damen beim Anblick des neuen Heurigen am Döblinger Pfarrplatz abgelaufen sein. Was sie nicht wussten? Sie waren beim Mayer.

Vorgetragen hat die Anekdote Geschäftsführer Clemens Keller am Donnerstag. Zwei Jahre lang wurde der Mayer am Pfarrplatz in Döbling, einer der ältesten Heurigen Wiens, umgebaut – bei laufendem Betrieb. Seit Donnerstag ist er fertig renoviert.