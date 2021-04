Döblinger Weingut eröffnet neuen Genuss-Markt

"Eine Auszeit zum Genießen" will man den Kunden des neuen Ab-Hof-Weinshops im (relativ) neuen Betriebsgebäude des Weinguts Mayer am Pfarrplatz geben. Das befindet sich aber nicht am Döblinger Pfarrplatz, wie der Name des Traditionsbetriebs vermuten lässt. Sondern in der Kuchelauer Hafenstraße 175, an der Grenze zu Klosterneuburg.

Schon die Atmosphäre des Weinshops soll Lust auf Genuss machen: Geradlinige Architektur, zurückhaltendes Design, natürliches Licht. Ein Ort, wo man in Ruhe verkosten, aber auch neugierig genießen könne, heißt es vom Weingut.