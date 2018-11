Wiener Riesling: „Der Fred Astaire unter den Weinen“

Wien bietet für Rieslinge insofern das ideale „Parkett“, sind sich die Experten einig. In Dornbach, am Nussberg, an den steilen Hängen Sieverings und Neustifts, aber zum Beispiel auch am Bisamberg. Die Kombination aus Stadt und Donau schafft hier ein Kleinklima, das bei großer Hitze ebenso mildernd wirkt wie bei Frostgefahr.

„Wir haben die Stadt, die unsere Weingärten wärmt und den Wienerwald, der sie in der Nacht abkühlt“, erklärt Lobner. „So entsteht das Kalt-Warm-Wechselspiel, das sich positiv auf die Ausbildung der Fruchtaromen auswirkt.“

Das spezielle Terroir verleiht dem Wiener Riesling seinen individuellen Charakter: Während die Sorte in anderen Weinbauregionen auf Urgesteinsboden oder Schiefer gedeiht, wächst sie in der Hauptstadt auf Kalk. „Wir schmecken hier die Relikte des Urmeers“, erläutert Kutscher.

Besonders stolz sind Lobner und „Mayer am Pfarrplatz“-Vertriebsleiter Paul Kiefer in diesem Zusammenhang auf die Hernalser Riede Alsegg, die Weingärten Obere Schoß und Langteufel am Nussberg (wo der eingangs erwähnte „Weiße Marmor“ kultiviert wird) sowie auf die Ried Preussen. Ob der Bezeichnung komme deren Wein bei deutschen Kunden zwar besonders gut an, sagt Lobner. Namensgebend war aber der königliche Rat Heinrich Preussel. Für diese „Erste Lage“ spreche „ihre Südexposition, der hohe Muschelkalkgehalt des Bodens und die Kesselform, die ganztags Sonne gewährleistet“, erläutert der Hausherr.