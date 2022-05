Freund wollte geborgte 150 Euro wieder haben: Mit Messer bedroht

Weil er seine geborgten 150 Euro wieder haben wollte, ist Samstagvormittag ein 23-jähriger Wiener in Favoriten von seinem Freund mit dem Messer bedroht worden. In der Raxstraße kam es zwischen den beiden zum Streit, der in eine Schlägerei mündete. Plötzlich zückte der 21-Jährige die Waffe und bedrohte den Älteren. Dieser ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag.