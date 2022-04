Berauschter Fahrraddieb versteckte sich im Gebüsch in Wien

Am späten Mittwochabend nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus in der Herzklotzgasse einen verdächtigen Radler fest, der sich in einem Gebüsch versteckte.

Die Polizisten haben den offensichtlich durch Drogen beeinträchtigen Mann angesprochen, er kam ohne Fahrrad hervor. Der 29-Jährige verhielt sich sofort aggressiv und soll die Polizei beschimpft haben.

Einbruchswerkzeug sichergestellt

Diese konnten im Gebüsch ein mittelpreisiges Fahrrad finden. Beim 29-jährigen Tschetschenen wurden ein aufgebrochenes Fahrradschloss sowie Einbruchswerkzeug beschlagnahmt.

Weiters haben die Polizisten in der Kleidung des Tatverdächtigen eine Faustfeuerwaffe samt Munition sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sichergestellt.