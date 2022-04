Falsche Polizisten ergaunern 20.000 Euro von Wiener Pensionistin

Erst, als es schon zu spät war, realisierte eine Pensionistin aus Wien-Hietzing, dass sie gerade Opfer von falschen Polizisten geworden war.

Am Mittwoch erhielt sie einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten, der ihr erklärte, dass ihre Wertgegenstände in der Wohnung in Gefahr seien und dass ein Zivilpolizist vorbeikommen würde, um nach dem Rechten zu sehen.