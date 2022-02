50.000 Betrugsfälle via Anruf oder SMS: Zahlen explodieren

Aggressive Anrufer

Die am häufigsten gemeldeten Call-Bot-Anrufe in Österreich kommen von angeblichen Beamten und von Microsoft-Support-Mitarbeitern. In beiden Fällen versuchen die Täter, in meist schlechtem Englisch Druck auszuüben, was die Opfer durchaus verunsichert. Oft werden die Täter aggressiv, wenn Fragen gestellt werden.

Meistens stellen sich die Schwindler als Beamte vor und unterstellen den Angerufenen strafbare Handlungen. „Dann wird angeboten, sich freizukaufen. Dafür werden bis zu 60.000 Euro pro Überweisung verlangt“, sagt der Betrugsexperte.

Bei Fake-Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern behaupten die Betrüger, von einem Problem auf dem Computer des Benutzers zu wissen. Als Teil der Lösung werden Einmalzahlungen, Abos oder die Installation einer Software angeboten, mit der die Betrüger zu Bankdaten kommen, um so Geld zu ergaunern, erklärt Rak.

70 Phänomene

Seine Abteilung setzt heuer auf noch schnellere Auswertungen und Analysen der mehr als 70 Phänomene, die im Zusammenhang mit Telefonbetrug stehen. „Die Ermittler scannen das Bundesgebiet und arbeiten eng mit Opfern zusammen. Falls die Betroffenen die Überweisungen nicht storniert haben, benutzen wir die Kanäle der Geldwäschemeldestelle und versuchen das Geld bei den Banken einzufrieren“, sagt der Leiter und spricht von einer Rückholsumme von 100.000 Euro nur im Jänner.