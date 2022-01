Achtung, neuer Telefonbetrug: Anrufe von englischen "Polizisten"

Anrufe werden ebenfalls zugestellt, ganz egal, welche Nummern am Display angezeigt werden. Misstrauen Sie daher einer am Display angezeigten, unbekannten Telefonnummer", erklärt Steinmaurer. "Die Exekutive wird Sie telefonisch beispielsweise niemals von einem Strafverfahren in Kenntnis setzen."

Verdächtige Nummern melden

Rufnummernbereiche, die missbräuchlich verwendet werden, werden unter rufnummernmissbrauch.at gelistet. Dort finden Sie auch ein Formular, mit dem Sie verdächtige Nummern melden können. Damit kann die Liste der betroffenen Vorwahlen immer aktuell halten, rechtzeitig Ping-Wellen erkennen und die Bevölkerung informieren.

Auch für österreichische Betreiber bilden die Meldungen eine Grundlage für Gegenmaßnahmen - etwa der zeitweiligen Sperre bestimmter Telefonnummern. Aktuelle Warnungen werden zeitnahe via Twitter https://twitter.com/RTRTelekomPost versendet.