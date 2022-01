Nach einem ähnlichen Vorfall am 7. Jänner in Ungarn kam es im Burgenland am Montag erneut zu Schüssen an der Grenze. Am Morgen durchbrach ein Kastenwagen eine Kontrolle am Grenzübergang Eberau (Bezirk Güssing).

Das Fahrzeug konnte dann durch die Soldaten gestoppt werden. Der vermeintliche Schlepper eröffnete umgehend das Feuer auf die eingesetzten Assistenzsoldaten und eine noch unbekannte Anzahl an mittransportierten Personen ergriff die Flucht. Während die Soldaten zum Glück unverletzt blieben, flüchtete der Schlepper in Richtung Ungarn.