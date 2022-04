Drei mutmaßliche Drogendealer in Wien festgenommen

Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten insgesamt drei mutmaßliche Drogendealer fassen.

Tatort Nummer eins war der Einsiedlerplatz in Margareten. Am Montagabend beobachtete die Polizei dort zwei Männer beim Verkauf von Cannabisharz. Bei einer Personen- und Wohnungsdurchsuchung wurden 220 Gramm Cannabis, rund 15 Gramm Kokain und 8.360 Euro Bargeld sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen in eine Justizanstalt gebracht. Bei ihnen soll es sich um einen 17-jährigen libyschen Staatsangehörigen und einen 44-jährigen algerischen Staatsangehörigen handeln.

Bei Kokain-Verkauf erwischt

Am späten Dienstagabend wurde in der Reichsapfelgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus ein Jugendlicher beim Verkauf von Kokain erwischt. Bei einer Durchsuchung wurden rund 285 Gramm Cannabis, 15 Gramm Kokain sowie 60 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Der Bursche wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Bei ihm soll es sich um einen 15-jährigen libyschen Staatsangehörigen handeln.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: