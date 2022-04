Wegen schweren Raubes gesuchter Jugendlicher per Zufall festgenommen

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit kontrollierten am Dienstagabend einen Jugendlichen in der Venediger Au in der Leopoldstadt. Sie stellten fest, dass gegen den Burschen eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien besteht. Ihm werden strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen, darunter schwerer Raub, sowie ein Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz vorgeworfen.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Bei ihm soll es sich um einen 15-Jährigen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft handeln.

