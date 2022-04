Mit Tritt Wadenbein gebrochen: Polizei fahndet nach Unbekanntem

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 5. September 2021, gegen 2.50 Uhr: Ein 22-Jähriger und dessen Lebensgefährtin gerieten in der U-Bahn der Linie U1 mit zwei derzeit unbekannten Männern in Streit. In der Haltestelle Kagran stiegen alle Vier aus.

Der Streit setzte sich fort. Außerhalb des Stationsgebäudes soll einer der Unbekannten dem 22-Jährigen einen Fußtritt gegen den rechten Unterschenkel versetzt haben. Daraufhin ergriffen die Männer die Flucht.

Das Opfer erlitt einen Wadenbeinbruch und musste in ein Spital gebracht werden.