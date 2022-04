Frau spuckte Ladendetektiv in Wien an und warf Gegenstände um sich

Am Montagvormittag wurde die Polizei wegen einer mutmaßlichen Diebin in ein Supermarkt am Columbusplatz in Wien-Favoriten gerufen.

Ein Ladendetektiv beobachtete die Frau, wie sie mehrere Gegenstände gestohlen und danach das Geschäft verlassen haben soll. Er hielt die 38-Jährige an und verständigte die Einsatzkräfte.

Als die Polizei vor Ort eintraf, ist die Slowakin aggressiv geworden und dürfte den Ladendetektiv bespuckt sowie mit Gegenständen beworfen haben.

Auch gegenüber den Beamten war sie aggressiv und soll versucht haben, die Polizisten zu attackieren. Die 38-jährige slowakische Staatsbürgerin wurde danach festgenommen.

