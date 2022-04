Duo versuchte 25-Jährigen mit Schlagstock zu berauben

Am Nachhauseweg wurde ein 25-Jähriger am späten Montagabend von zwei jungen Männern angegriffen. Einer der beiden soll den 25-Jährigen an der Jacke gepackt und dabei einen Schlagstock in der Hand gehabt haben. Das Opfer konnte sich befreien und flüchtete.

Alarmierte Polizisten konnten die beiden Tatverdächtigen im Zuge einer Sofortfahndung anhalten und wegen des Verdachts des schweren Raubes festnehmen. Bei ihnen soll es sich um zwei Österreicher im Alter von 14 und 18 Jahren handeln. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

In der Vernehmung zeigte sich der Jüngere geständig, der Ältere bestritt die Vorwürfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 14-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 18-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

