Free now: Ein Drittel aller Taxi-Fahrten nicht vermittelbar

Der Taximangel in Wien ist seit Monaten spürbar. Lange Wartezeiten und stornierte Fahrten sind an der Tagesordnung. Aber so wirklich zugeben wollte das bisher keiner.

Im Gespräch mit dem KURIER nennt Alexander Mönch, General Manager der Plattform Free now (früher Mytaxi), die unter anderem Taxifahrten vermittelt, nun erstmals Zahlen. Waren vor der Pandemie in Wien 1.200 Fahrer für Free now unterwegs, sind es aktuell nur noch knapp 600.

Das habe zur Folge, dass unter der Woche ein Drittel der Fahrten nicht vermittelt werden könne, am Wochenende sogar die Hälfte. „So geht es allen in der Branche“, sagt Mönch.

Uber beklagt seit Sommer ebenfalls einen Fahrermangel – begründet das aber nicht mit der Corona-Situation, sondern damit, dass viele Fahrer an der Taxiprüfung scheitern würden. Seit Anfang des Jahres müssen ja auch Uber-Fahrer diese Prüfung absolvieren, weil das bundesweite Gesetz für die Taxi- und Mietwagenbranche überarbeitet wurde.

Fahrten werden teurer

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Preis. In Wien gibt es seit März ein neues Tarifsystem. Bei vorbestellten Fahrten, also via App oder Telefon, darf der Preis vorausberechnet werden – und kann nach Ermessen des Unternehmens 20 Prozent über oder unter dem Norm-Tarif liegen.