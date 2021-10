Uber kritisiert Taxi-Prüfung, Taxler wollen daran festhalten

Die Wiener Taxi-Innung will das nicht so stehenlassen. „Taxifahren ist mehr als einem Navi zu folgen“, sagt Obmann Ekrem Gönultas. Es gebe Schleichwege, um Staus zu umfahren, oder Sonderspuren für Taxis, die man in keinem Navi findet. „Die Prüfungen müssen ein gewisses Niveau haben, um auf der Straße die Qualität sichern zu können“, so Gönultas.