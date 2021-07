Auf Wiens Straßen herrscht ein Mangel an Taxi- und Uber-Lenkern

Viele Taxi-Standplätze sind verwaist. Wer ein Taxi ruft, hängt in der Warteschleife. Und bis der georderte Fahrer dann kommt, dauert es deutlich länger als gewohnt.

Mehr als ein rein subjektiver Eindruck: In der Stadt herrscht derzeit ein Mangel an Taxi- und Uber-Fahrern. Wenn dann noch – wie am Sonntag – EM-Finale und Regenschauer die Nachfrage zusätzlich ankurbeln, steht das System kurzzeitig vor dem Zusammenbruch.

„Nach den Lockdowns, in denen Taxiunternehmer erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mussten und das Geschäft quasi stand, dauert es, bis wieder alles ins Rollen kommt“, heißt es aus der Taxi-Innung der Wirtschaftskammer Wien. Nach den Lockerungsschritten sei die Nachfrage sprunghaft angestiegen ist, dadurch käme es momentan zu längeren Wartezeiten.