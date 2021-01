Der große Run auf den Taxischein

Was bis 1. Jänner galt

Bisher waren Taxis und Mietwagen (mit denen arbeiten Fahrtenanbieter wie Uber und Bolt) getrennte Gewerbe mit jeweils eigenen Regeln. Das hieß: Taxilenker mussten sich an den von der Stadt vorgegebenen Taxitarif halten. Fahrtenanbieter konnten frei Pauschalpreise festsetzen. Die Taxifahrer beschwerten sich daraufhin, dass die Konkurrenz so die Taxitarife unterbiete.

Was seit 1. Jänner gilt

Mit der Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes, die am 1. Jänner in Kraft trat, wurden Taxis und Mietwagen zu einem Gewerbe zusammengeführt. Ursprünglich hätte das bedeutet, dass die Pauschalpreise abgeschafft werden und sich alle an den Taxitarif halten müssen. Die Regelung wurde kurzfristig gekippt: Auch künftig sind Pauschalen erlaubt – aber anders als bisher (siehe unten). Weil die Abänderung erst relativ spät eingebracht wurde, tritt sie erst im März in Kraft. Die Folge: Bis dahin gibt es nur den Taxitarif – und an diesen müssen sich sowohl Taxis als auch Fahrtenanbieter halten.

Was ab März gilt

Ab März sind, wie erwähnt, dann wieder Fixpreise erlaubt – und zwar für alle: Sowohl Taxis als auch Fahrtenanbieter können ab dann Pauschalen verrechnen. Es gelten aber Untergrenzen. Wie hoch diese sein werden, wird derzeit verhandelt