Die erste Taxlerin: „Eine Chauffeuse sucht Stellung“

Weiße Kappe, brauner Mantel, schwarzes Auto: So nahm Felizia Fischer an ihrem Standplatz in der Innenstadt Stellung und wartete auf Fahrgäste. „Sofort bildete sich eine Menschenansammlung, ein Fotograf erschien, damit er die erste Fahrt der ersten Chauffeuse in Wien verewigte“, berichtete eine Zeitung - eine Taxlerin war 1927 Schlagzeilen wert.