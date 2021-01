Wie Uber von Pandemie und Gesetzen ausgebremst wird

Die Projekte, die einst großen Anteil an der Strahlkraft von Uber hatten, waren vor allem vom Firmengründer Travis Kalanick vorangetrieben worden. Künftig sind sie in den Händen zweier hoffnungsvoller kalifornischer Startups: Während die Flugtaxi-Sparte an Joby Aviation geht, wird die teure Entwicklung der selbstfahrenden Autos von Aurora übernommen, das gleichzeitig Zugang zur Uber-App sowie 400 Millionen Dollar an Investitionen erhält. Beide wollen als strategische Partner weiter mit Uber arbeiten.