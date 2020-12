Nur mit Taxitarif: 2 Monate fällt Großteil der Uber-Autos weg

Wer ab 1. Jänner ein Uber oder Bolt bestellen möchte, könnte darauf um einiges länger warten und muss wohl auch tiefer in die Tasche greifen.

Denn mit Jahresbeginn tritt das neue Einheitsgewerbe in Kraft. Taxis und Mietwagen unterliegen dann den gleichen Regeln. So müssen alle Fahrer einen Taxischein vorweisen, um Personen in ihrem Pkw befördern zu dürfen.

Kurzfristige Änderung

Ursprünglich hätten sich dann alle - auch Mietwagenfahrer, mit denen Anbieter wie Uber, Bolt und Holme arbeiten - an den Taxitarif halten müssen. Wie berichtet wurde diese Regelung kurzfristig durch einem Vorstoß von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) gekippt: Uber und Bolt sollen auch weiter ihre Fahrten mit pauschaliertem Vorabpreis anbieten können.