Deutschpflicht für Taxi- und Uberfahrer

Im Vorjahr wurde - nach langen und heftigen Debatten - das Taxi- und Mietwagengewerbe zusammengelegt. Anlass des neuen Gesetzes war vor allem der Fahrdienstleister Uber. Denn Uber fungierte in Österreich nicht als Taxiunternehmen, sondern als Mietwagenanbieter - ein Gewerbe, das deutlich weniger reglementiert ist, wie das Taxiwesen.

Der Konflikt zwischen Taxi und Uber manifestierte sich vor allem in einem Preiskampf. Denn als Mietwagenunternehmen musste sich Uber etwa nicht an die vorgegebenen Taxitarife (Stichwort Taxameter) halten und konnte so deutlich günstigere Fahrten anbieten.

Darauf hat die Stadt Wien erst im März dieses Jahres reagiert und die Taxitarife neu geregelt.